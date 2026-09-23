Equipe de France : les indices sur la première composition de Zinédine Zidane

Zinédine Zidane réalise un sans-faute depuis qu’il a pris en main les rênes de l’équipe de France. Une première conférence de presse remplie d’émotion, une première liste jugée emballante par la majorité des supporters, des premières justifications pleines de bon sens. Et cela continue depuis le début du rassemblement à Clairefontaine, où son bonheur transpire de chaque image. De même que sa proximité avec les supporters venus le voir à l’oeuvre.

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Ne reste plus que la question principale : comment jouera l’équipe de France sous Zizou ? Il a donné de premiers éléments de réponse durant sa conférence de presse, et les premiers ajustements perçus durant les entraînements laissent clairement apparaître une première composition possible en 4-3-3. Similaire à ce qu’il proposait au Real Madrid, avec une sentinelle et deux milieux placés un cran plus haut. Manu Koné et Lucas Da Cunha ont été testés au poste de sentinelle. Et la composition du milieu de terrain pourrait prendre une tournure sacrément offensive avec l’identité des deux relayeurs.

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Repositionner le trio offensif

Adrien Rabiot pourrait ainsi jouer le milieu axial gauche, son poste préférentiel. Et comme on a pu le voir lors de la présentation de la liste, Zidane a volontairement intégré Cherki dans la catégorie "milieux", ce qui pourrait offrir le poste de 3e milieu, le milieu axial droit, au joueur de Manchester City. Ce qui serait un choix osé et très joueur. Devant, la grande révolution pourrait surtout concerner Kylian Mbappé. Plus que le choix des trois joueurs, c’est leur positionnement qui devrait évoluer.

Comme annoncé en conférence de presse, Zidane apprécie Mbappé sur le côté gauche et semble disposer à lui faire une place à ce poste. Quand bien même Mbappé a fait évoluer son jeu pour endosser le costume d’attaquant axial ces dernières années. Cela lui laisserait ainsi la possibilité d’installer Ousmane Dembélé dans l’axe, comme au PSG. Et de décaler Michael Olise sur le côté droit, comme au Bayern Munich. C’est donc bien sur le plan tactique que Zidane pourrait chambouler les habitudes héritées de la période Didier Deschamps.