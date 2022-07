Christian Eriksen a choisi son nouveau club !

La suite après cette publicité

Il a réussi son incroyable pari de redevenir footballeur. Après avoir frôlé la mort à l’occasion du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen (30 ans) semblait condamné à devoir raccrocher les crampons. Mais le 26 février 2022, le Scandinave faisait son grand retour sous le maillot de Brentford, contre Newcastle.

Depuis, l’ancien pensionnaire de l’Inter a retrouvé goût au terrain. Auteur d’un but et de quatre passes décisives en onze matches de Premier League, Eriksen a confirmé qu’il était apte à poursuivre sa carrière. Restait à savoir où. Courtisé par Tottenham, Manchester United et Brentford, le Danois avait le choix.

MU continue de renforcer son milieu

Au final, même s’il a remercié son club actuel de lui avoir donné la chance de rejouer au football, The Athletic annonce qu’Eriksen a donné son accord verbal à Manchester United. Le média anglais précise que le joueur a fait savoir aux Red Devils qu’il les avait choisis et qu’il est disposé à signer un contrat de trois ans.

Avec Eriksen en approche, Manchester United affirme son envie de renforcer de manière significative son entrejeu puisque, pour rappel, les Mancuniens rêvent également d’enrôler le Batave Frenkie de Jong. Avec Eriksen et Bruno Fernandes, Erik ten Hag disposera déjà de deux beaux joueurs de ballon.