Bundesliga : l'Union Berlin renverse Mayence

La septième journée de Bundesliga se poursuivait, ce dimanche à 15h30, avec une affiche de milieu de tableau entre Mayence (8e, 10 pts) et l'Union Berlin (10e, 9 pts). À l'Opel Arena, les hommes de Bo Svensson avaient pour ambition de se relancer après deux derniers matches sans succès (nul face à Fribourg et défaite contre le Bayer Leverkusen). En cas de succès, les Rouge et blanc pouvaient d'ailleurs intégrer le top 5. En face, les Berlinois restaient sur une dynamique positive avec deux victoires consécutives contre le Maccabi Haïfa en Ligue Europa Conference (3-0) et lors de la dernière journée de Bundesliga face à l'Arminia Bielefeld (1-0). L'occasion donc pour les hommes d'Urs Fischer d'accrocher, en cas de résultat positif, le bon wagon dans ce championnat allemand.

Après une entame de match relativement équilibrée où Jeremiah St. Juste, blessé, devait prématurément céder sa place (20e), Mayence faisait la différence en fin de première période. À la conclusion d'un magnifique mouvement collectif joué en une touche de balle, le buteur Danois Marcus Ingvartsen concluait victorieusement, bien aidé par le poteau du portier berlinois (1-0, 39e). Les coéquipiers de Stefan Bell prenaient l'avantage sur leur premier tir cadré. La différence était faite mais, sous la pression berlinoise, Mayence craquait en seconde période sur un doublé de Taiwo Awoniyi (69e, 73e) qui permettait aux siens de totalement renverser la rencontre. Avec cette victoire (2-1), l'Union Berlin grimpe à la septième place avant d'accueillir Wolfsbourg à l'occasion de la huitième journée de Bundesliga. Après la trêve internationale, Mayence, 9ème, se déplacera sur la pelouse du Borussia Dortmund .

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Mayence

Jetzt ist es offiziell! Bello steht zum 200. Mal für uns in der Bundesliga auf dem Platz. 😍🔥

Das ist unsere Startelf gegen Union Berlin. 🔴⚪#Mainz05 #M05FCU #Bello200 pic.twitter.com/YYCNei2NkN — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 3, 2021

Le XI de l'Union Berlin