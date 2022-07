Tottenham : Yaya Touré futur entraîneur de l'académie

Déjà évoqué il y a quelques mois, Tottenham a trouvé un accord avec Yaya Touré pour devenir entraîneur de l'académie, selon Sky Sport. L'ancien joueur de Manchester City et du FC Barcelone a mis fin à sa carrière en 2020 après une dernière expérience au Qingdao FC (Chine). La saison dernière, l'ex-milieu international ivoirien (97 sélections/20 buts) était en stage cette saison auprès de l'équipe U18 des Spurs dans le cadre de son diplôme (Licence A UEFA). Il avait été adjoint à l'Olimpik Donetsk et à l'Akhmat Grozny.

La suite après cette publicité

Il en est de même pour Jermaine Defoe, l'ancien Spurs et ex-attaquant international anglais de 39 ans (57 sélections/20 buts) est en pourparlers avec son ancien club pour avoir un rôle similaire que Yaya Touré au sein de l'académie d'après le média anglais. Defoe a déjà évolué en tant qu'entraîneur adjoint aux Glasgow Rangers notamment pour épauler Steven Gerrard qui lui est actuellement à Aston Villa (8 juin 2021-18 novembre 2021).

Tottenham have an agreement with Yaya Toure to become an Academy Coach at the club. ⚪️👔



Talks are also at an advanced stage for Jermain Defoe to take up a similar role. ✍️ pic.twitter.com/76jHKehRbI