Italie : Roberto Mancini écarte neuf joueurs avant d’affronter la France

Après une défaite 2-0 contre la Belgique et une victoire 4-1 face à la Turquie, l’Italie va affronter l’équipe de France ce vendredi. Un match important puisque la Nazionale peut se relancer dans un groupe relevé en cas de résultat positif. Pour cette rencontre, le sélectionneur Roberto Mancini a dû déjà éliminer plusieurs joueurs, car il dispose d’un groupe élargi.

La suite après cette publicité

En effet, le sélectionneur italien a retiré neuf noms de son équipe. Ainsi, Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina et Alessandro Romano ne seront pas du voyage et resteront en Italie à faire un travail individuel. Il restera un dernier match lundi contre la Turquie.