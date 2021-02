FC Barcelone - PSG : que pensent les Espagnols des Parisiens ?

La suite après cette publicité

PSG-Barça. Barça-PSG. Une affiche qui, peu à peu, commence à devenir un classique des compétitions européennes. Il faut dire qu'en plus des multiples confrontations ces dernières années, les deux formations ont été opposées sur de nombreux dossiers : le départ de Neymar puis son faux-retour, Marquinhos, Marco Verratti, et maintenant Lionel Messi. Mais à Barcelone, comme à Madrid et dans toute l'Espagne de façon globale, on suit l'actualité du champion de France de très près, notamment à cause du dossier Kylian Mbappé, qui passionne les Merengues. S'il y a une tendance générale qui ressort des discussions que l'on peut avoir avec des fans ou des journalistes espagnols, c'est que le Paris Saint-Germain est plutôt respecté.

Lorsque le sujet de la Ligue des Champions est mis sur la table, à la radio ou à la télé, la majorité des intervenants, journalistes ou consultants, sont plutôt clairs : le PSG est un candidat très sérieux pour le titre tous les ans, et est, sportivement, mis au même niveau que les deux ogres espagnols si ce n'est au-dessus. Même si les Espagnols ne regardent que très peu la Ligue 1, la présence de joueurs bien connus de l'autre côté des Pyrénées comme Keylor Navas, Neymar ou Angel Di Maria, ou d'autres que l'on voit régulièrement lors des compétitions internationales, font du PSG un des tout meilleurs effectifs de la planète. Si ce n'est le meilleur. Il y a encore deux ou trois ans, le Barça et le Real Madrid étaient encore vus comme supérieurs, et le PSG avait une étiquette d'outsider, mais le déclin relatif des deux ogres de la Liga dont sont très conscients leurs propres supporters a changé la donne.

Le PSG, un vrai ennemi ? Pas vraiment

Peut-être même que certains manquent de lucidité et ont un peu tendance à embellir cette équipe parisienne, et ce parce qu'ils ne suivent pas le champion de France au quotidien. Le cas Kylian Mbappé en est l'un des meilleurs exemple, puisque si le Bondynois a traversé quelques moments de turbulences ces derniers mois, et a essuyé quelques critiques en France, il conserve toujours son excellente cote du côté de Madrid. D'autres joueurs, les Espagnols comme Pablo Sarabia par exemple, sont encore vus comme de gros dangers pour l'équipe de Ronald Koeman alors que leur état de forme actuelle ne le justifie pas forcément. Mais clairement, d'un point de vue espagnol, le PSG est favori pour ce choc. En revanche, on ne peut pas encore parler de rivalité dépassant le cadre sportif. Même s'il est vrai que le FC Barcelone et le PSG ont été rivaux hors des terrains dans de nombreux dossiers, et que les médias de chaque pays ont eu tendance à monter en épingle certaines choses, les supporters barcelonais ne voient pas les Parisiens comme de véritables ennemis.

L'absence de confrontations régulière sur l'ensemble d'une saison, la distance, tout comme l'absence de tension historique, sont autant de facteurs qui rendent difficile de voir une vraie rivalité naître au-delà des réseaux sociaux, où on retrouve principalement un public très jeune et où le contexte se prête aux moqueries et aux chambrages. Dans l'épisode Neymar, c'est surtout le joueur et la gestion du club catalan qui avaient été critiqués, plus que le PSG par exemple. De même dans le dossier Messi, où si Joan Laporta a taclé le PSG, la majorité des fans barcelonais s'accorde à dire que c'est le Barça, et surtout Josep Maria Bartomeu, qui ont mal géré le cas de la star argentine. Du côté de Madrid, on ne voit également pas le champion de France comme un ennemi ou une équipe qu'on déteste, au contraire même, c'est un club très respecté. Le principal axe de critique qui émane du pays ibérique vis-à-vis du PSG, c'est le fait qu'il appartienne à un état, concept qui a certes du mal à passer en Espagne, où les grands clubs sont pour la plupart entre les mains de leurs socios ou d'hommes d'affaires et actionnaires espagnols. Mais qui sait, peut-être que ces oppositions à répétition commenceront à allumer la mèche d'une passionnante rivalité entre Barcelonais et Parisiens...