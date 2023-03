Amical U20 : les Bleus concèdent le nul contre l’Angleterre

Après sa grosse victoire contre les États-Unis (4-0) et sa défaite face aux Pays-Bas (1-2), l’équipe de France U20 défiait l’Angleterre U20 pour un troisième match amical présitigieux, au Marbella Football Center (Espagne). La partie démarrait mal pour les Bleus puisqu’un coup-franc de Vale trouvait le pied de Humphreys pour l’ouverture du score (1-0, 11e).

Mais avant la pause, une jolie combinaison entre Tchaouna pour Cho permettait aux Bleus de partier en contre-attaque. L’attaquant de la Real Sociedad lâchait une belle accéleration pour filer dans la surface et servir Virginius, qui marquait dans le but vide (1-1, 44e). Pour rappel, ces matches amicaux sont une préparation à la Coupe du Monde 2023 (20 mai au 11 juin), prévue en Indonésie et dont le tirage au sort a été annulé à la suite de tensions politiques.

