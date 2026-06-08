CdM 2026, Maroc : Abde Ezzalzouli devrait être forfait

Lors de son ultime match de préparation avant la Coupe du Monde 2026, le Maroc avait parfaitement entamé sa rencontre face à la Norvège. Dans les tribunes du Sports Illustrated Stadium, dans le New Jersey, les Lions de l’Atlas avaient rapidement pris l’avantage grâce à Brahim Díaz, buteur dès la 8e minute, confirmant une entame maîtrisée à quelques jours de leur entrée dans le Mondial.

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🚨🇲🇦 Les premiers examens d’Abde Ez indiquent une entorse du ligament interne du genou. Il devrait être FORFAIT pour la Coupe du Monde. D’autres examens vont avoir lieu mais il devrait manquer 3-4 semaines de compétition.



Énorme coup dur pour le Maroc. — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) June 8, 2026

Mais la dynamique a été stoppée net juste avant la pause avec la sortie inquiétante d’Abde Ezzalzouli… Touché à la jambe droite après un duel sur corner, l’ailier du Real Betis a été contraint de céder sa place, laissant déjà planer une vive inquiétude dans le camp marocain. Selon nos informations, les examens ont confirmé une entorse du ligament interne du genou, une blessure qui devrait entraîner son forfait pour le Mondial. D’autres examens vont avoir lieu mais il devrait bien manquer 3 à 4 semaines de compétition. Un coup dur majeur pour Mohamed Ouahbi à l’approche du choc face au Brésil.