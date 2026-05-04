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Ligue 1

Les mots forts de Samuel Umtiti sur la saison de l’OL

Par Allan Brevi
1 min.
Samuel Umtiti, le héros de France-Belgique @Maxppp
Lyon 4-2 Rennes

Au terme du succès spectaculaire de l’Olympique Lyonnais face à Rennes (4-2), qui permet aux Gones de remonter sur le podium à deux journées de la fin, l’émotion était également présente en dehors du terrain. Ancien défenseur emblématique du club formé à Lyon, Samuel Umtiti, aujourd’hui consultant, a salué la transformation de l’OL ces derniers mois après une période particulièrement compliquée traversée par le club rhodanien.

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Présent dans l’émission l’After Foot sur RMC, le Champion du Monde 2018 a livré un message fort : « le club a failli disparaître il y a un an, et là, ils ont réussi à créer quelque chose de fort, avec une vraie équipe. Le club et les joueurs ont souffert et je suis heureux de voir l’OL comme ça aujourd’hui. » Ainsi, les supporters croient désormais d’un retour en Ligue des Champions.

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