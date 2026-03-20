PSG : la longue absence de Bradley Barcola fait enrager Luis Enrique

La semaine a été presque parfaite pour le PSG. Autoritaire à Stamford Bridge lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions, le champion d’Europe en titre a facilement écarté Chelsea 3-0, après avoir déjà dominé l’aller 5-2. Les Blues n’ont pas existé dans cette rencontre, pas aidé par la grossière erreur de Mamadou Sarr dès la 6e minute. Un petit point noir subsiste tout de même avec la longue blessure de Bradley Barcola. Sur un tacle de João Pedro, l’international français a été victime d’une entorse ligamentaire.

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La durée d’indisponibilité n’a pas été précisée par le club, mais les différentes sources annoncent entre 3 et 4 semaines d’arrêt. Le second buteur de la rencontre face à Chelsea ne sera pas du rendez-vous des quarts de finale contre Liverpool et c’est tout de même un gros coup dur, alors qu’il vivait une très bonne période. Entre un Doué touché à l’automne et un peu en deçà en ce moment, un Kvara sur courant alternatif et un Dembélé souvent blessé cette saison, Barcola était le joueur offensif le plus en rythme.

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«C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant»

«L’état d’esprit technique et physique de Bradley ces derniers mois, il était très important pour nous, c’est l’attaquant qui a joué le plus de minutes, assure Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi, à la veille de se déplacer à Nice (coup d’envoi à 21h05), dernier rendez-vous avant la trêve internationale. Il a fait des choses très positives pour l’équipe. C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant, mais c’est le football, c’est la vie, il faut s’adapter», philosophe-t-il.

Cette blessure intervient à un mauvais moment, à l’approche du sprint final. Son forfait jusqu’à la mi-avril enlève une carte des mains de son entraîneur. «J’aimerais avoir plus que 12, 13 ou 14 joueurs, mais quand arrive ce moment de la compétition, c’est moi qui décide les joueurs qui sont prêts. Ce n’est pas le moment de chercher des choses différentes, c’est le moment d’avoir des certitudes et d’avoir confiance dans les joueurs qui ont montré qu’ils ont le niveau», explique l’Asturien comme mieux resserrer son groupe à l’approche des grandes échéances.