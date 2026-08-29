Paulo Fonseca et l’Olympique Lyonnais ont vécu une semaine noire !

L’Olympique Lyonnais espérait tourner la page. Quelques jours seulement après sa terrible désillusion européenne et son élimination face à Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions, l’équipe de Paulo Fonseca voulait rapidement rebondir. Mais trois jours après ce coup dur, l’OL n’a pas réussi à se rassurer face au Havre et a dû se contenter d’un match nul. Un résultat frustrant pour les Lyonnais, qui auraient même pu repartir sans le moindre point au terme d’une rencontre loin d’être aussi simple que prévu.

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Pourtant, après la partie, au micro de Ligue 1+, Paulo Fonseca, offensif en conférence de presse en avant-match, voulait retenir la réaction de son équipe. « Je pense que c’était un match dans une seule direction. On a créé beaucoup contre une équipe qui a bien défendu et forte physiquement. L’équipe a bien réagi après le dernier match, on s’est créé des occasions. On ne doit pas prendre ce but. Mais le football est comme ça, l’équipe a bien réagi et a joué avec beaucoup d’énergie. » Le technicien portugais a également insisté sur la nécessité de rebondir après l’échec européen : « J’ai dit aux joueurs, après le dernier match, qu’on aurait mérité mieux mais le foot, c’est pour les personnes fortes qui doivent réagir. On ne change pas le passé, on joue pour le présent et le futur. On aurait mérité un autre résultat ce soir mais c’est le foot. »

Un mercato difficile à gérer

Mais cette nouvelle contre-performance intervient surtout dans un contexte particulièrement délicat. À quelques jours de la fermeture du mercato, Lyon doit encore composer avec plusieurs incertitudes et une nécessité financière de vendre. Et cela n’aide forcément pas sportivement. « J’ai parlé avec les joueurs pour leur dire d’être seulement concentrés sur les matches. Mais dans cette période, on sait comment fonctionne la tête des joueurs. Je veux que le mercato se ferme immédiatement parce qu’on veut être tranquille et concentré sur notre travail. Et je sais que le mercato influence la tête des joueurs. On a des joueurs qui peuvent quitter le club donc on sait que c’est toujours compliqué. On a 2 jours après on pourra travailler tranquillement avec les joueurs qu’on aura.» Et Fonseca de confirmer la situation autour de Malick Fofana : « On sait qu’on a la nécessité de vendre, c’est vrai, tout le monde connaît la difficulté. Je ne sais pas si ça avance pour les départs. On sait que Malick a une possibilité mais les choses sont ouvertes. Je suis d’accord que la Ligue 1 a besoin de ce type de joueur mais je ne suis que l’entraîneur. Mathieu Louis-Jean fait tout pour garder les joueurs, il fait un grand travail mais on a la pression car les conditions financières obligent à vendre des joueurs.e veux rester avec Malick mais on doit aussi comprendre le moment. »

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Éliminé de la Ligue des champions, incapable ensuite de s’imposer face au Havre et désormais contraint de regarder son effectif avec inquiétude dans les derniers jours du mercato, le club rhodanien pourrait encore voir son groupe s’affaiblir. Paulo Fonseca, lui, veut rester positif : « Je suis tranquille. Je crois en cette équipe, en ces joueurs. On a fait un gros travail dans des conditions difficiles, je suis positif. On n’a pas gagné aujourd’hui mais je dois être positif. » Mais avec la pression financière et plusieurs dossiers encore ouverts, la semaine noire du club rhodanien pourrait durer un peu plus que 7 jours…