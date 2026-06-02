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Premier League

Liverpool : Andoni Iraola va signer deux ans

Par Maxime Barbaud
Andoni Iraola Sagarna sur le banc de Bournemouth @Maxppp

Arne Slot a rendu son tablier d’entraîneur de Liverpool. Le Néerlandais sera resté deux ans du côté d’Anfield pour un titre de champion d’Angleterre acquis en 2025. Il sera vraisemblablement remplacé par Andoni Iraola, qui lui vient de rendre son tablier à Bournemouth. Il aura laissé les Cherries en coupe d’Europe.

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Un accord de principe a déjà été trouvé entre le technicien de 43 ans et les Reds. D’après le New York Times, il s’apprête à s’engager pour deux saisons avec l’ensemble de son staff. Une présentation est envisagée d’ici la fin de la semaine par le club anglais.

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