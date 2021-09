Atlético de Madrid : Koke vole au secours de Griezmann

Après une parenthèse décevante au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son grand retour du côté de l'Atlético de Madrid mais les débuts de l'attaquant international français (98 sélections, 41 buts) sont loin d'être convaincants. Muet lors de ses quatre premiers matches sous les couleurs des Colchoneros, «Grizou» suscite l'inquiétude, lui qui n'a cadré que cinq frappes depuis le début de la saison... Présent en conférence de presse, à la veille d’affronter l’AC Milan en Ligue des champions, son partenaire Koke n'a pas souhaité lui jeter la pierre, bien au contraire.

«Antoine n’est pas un sujet de préoccupation», confirme ainsi l’international espagnol. «Il n’est pas le seul sur le terrain, nous y sommes en équipe. Nous devons tous retrouver notre meilleur niveau, et être concentré pour gagner. Ça m’importe peu qu’il tire peu, qu’il ne marque pas. Il va réussir parce qu’il a la qualité et il a notre confiance. Le cas Antoine ne m’inquiète pas, nous jouons tous ensemble, Antoine n’est pas un sujet. Nous devons être unis, il préfère ne pas marquer mais voir l’équipe gagner, plutôt que marquer mais nous voir perdre». Si la victoire reste logiquement la priorité face aux Milanais, le champion du monde 2018 aura une nouvelle occasion de lancer son compter but et nul doute que cela lui ferait le plus grand bien...