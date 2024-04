Toni Kroos dévoile le mensonge préféré de Carlo Ancelotti

Ces dernières années, même lorsque personne n’attend le Real Madrid, le club espagnol parvient toujours à surprendre son monde. On pourrait croire que Carlo Ancelotti a une recette miracle et Toni Kroos l’a peut-être dévoilé. Dans une interview accordée au podcast Einfach mal Luppen, l’Allemand a révélé comment le coach italien parvenait à motiver ses troupes ces dernières semaines. "Don Carlo" est un maître du mensonge. Toni Kroos raconte : « ce qui est intéressant, c’est que Carlo a déclaré la semaine dernière avant le match de Majorque : "Si nous jouons le match à Majorque. Si nous gagnons, c’est fini."». Quelques jours après la victoire dans les Baléares, Carlo Ancelotti avoue à l’Allemand avoir menti et réitère ses propos : « je t’ai menti. Si nous gagnons la semaine prochaine, c’est fini !».

Une victoire sur le Barça (3-2) et 11 points d’avance sur leur dauphin plus tard, Carlo Ancelotti reconnaît avoir de nouveau menti et adapte de nouveau son discours : « et maintenant, il vient de dire trois choses : "Tout d’abord, félicitations pour la deuxième place". "Cela se terminera lorsque nous battrons la Real Sociedad vendredi". La troisième : "deux jours de repos"» en a rigolé Toni Kroos. Même en cas d’une victoire du Real Madrid et d’une défaite du Barça ce week-end, les Merengues ne seront pas encore officiellement champions.