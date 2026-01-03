Liga : le Barça s’impose dans la douleur contre l’Espanyol et prend le large

En grande forme depuis sa défaite dans le Clasico, chez le Real Madrid (1-2, le 18 octobre), le FC Barcelone n’en finit plus d’impressionner en Liga et a remporté ses neuf derniers matches. Mais le Real Madrid est toujours dans le rétroviseur et il fallait garder de la distance sur l’éternel rival. Mais pour cela, les Catalans devaient remporter ce derby contre l’Espanyol, surprenant cinquième du Championnat et sur une série de cinq victoires consécutives. Pour se faire, Rashford et Yamal animaient les couloirs du 4-2-3-1, avec Ferran Torres en pointe et préféré à Lewandowski.

Cela partait bien pour les Blaugranas dans ce derby barcelonais, avec une première occasion raté de Ferran (3e). Avant que le FC Barcelone ne perde le rythme et se contente de conserver le ballon, sans se montrer dangereux, malgré quelques gestes de grande classe de Lamine Yamal. L’Espanyol s’est même procuré les meilleures occasions avec un duel manqué et remporté par Joan Garcia (20e), avant une nouvelle parade du portier espagnol décisive face à son ancien club, sur une tête puissante de Milla (39e).

Joan Garcia a sauvé le Barça

Joan Garcia a brillé, mais l’animation offensive du Barça était inexistante. Hansi Flick décidait alors de faire entrer Fermin Lopez à la place de Rashford, trop discret à l’Estadi Cornellà-El Prat. Plus dangereux, les Blaugranas manquaient de conclure, à l’instar de Koundé, dont la tête à bout portant manquait de puissance (54e). Mais même dans ses temps forts offensifs, le Barça souffrait et obligeait encore Garcia à sortir le grand jeu devant Fernandez, à deux reprises (63e et 69e). Le portier était intraitable face à son ancien club, ce samedi.

Et il fallait ce genre de prestation individuelle pour sortir le Barça de ce piège. Car après avoir dégoûté l’attaque des Pericos, une contre-attaque du Barça trouvait Dani Olmo sur le côté gauche. À l’entrée de la surface, l’attaquant espagnol lâchait une sublime frappe enroulée pour enfin ouvrir le score (1-0, 86e). Un scénario cruel pour l’Espanyol, puni en fin de match après un nouveau contre, emmené par Fermin et conclu par Lewandowski (2-0, 90e+1). Le Barça a remporté un succès précieux et prend sept points d’avance sur le Real Madrid. De son côté, l’Espanyol est freiné, mais reste au 5e rang.