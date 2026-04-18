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Jürgen Klopp a une préférence pour la suite de sa carrière

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jürgen Klopp @Maxppp

Toujours sans club depuis son départ de Liverpool il y a bientôt deux ans, Jürgen Klopp voit son nom revenir de manière incessante au Real Madrid. S’il a déjà démenti l’information il y a quelques semaines, l’élimination des Merengues en Ligue des Champions a remis une pièce dans la machine. Il apparaît comme l’un des favoris pour prendre la suite d’Alvaro Arbeloa, comme Didier Deschamps, Lionel Scaloni et Mauricio Pochettino.

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Mais l’Allemand aurait d’autres plans en tête. Il souhaite revenir au premier plan après une période moins intense. Selon les informations de Marca, ce n’est pas un club qu’il a en tête mais une sélection, la sienne en l’occurrence. À long terme, le technicien de 58 ans souhaiterait prendre le poste de sélectionneur de l’Allemagne lorsqu’il sera libre. Julian Nagelsmann est lié à la fédération jusqu’en 2028, soit le prochain Euro mais un fiasco de la Mannschaft cet été pourrait rebattre les cartes, d’autant qu’il ne fait pas l’unanimité.

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