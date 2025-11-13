Willian Pacho a prolongé au PSG

C’était attendu, c’est désormais acté. Selon les dernières informations de RMC Sport, Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Impressionnant depuis son arrivée dans la capitale française, l’Equatorien de 24 ans va donc poursuivre sa belle histoire avec les champions d’Europe.

L’officialisation de ce nouveau bail devrait, elle, intervenir dans les prochains mois. La raison ? Le PSG a pris l’habitude de grouper ses annonces. Une chose est sûre, à l’heure où Illia Zabarnyi vit des débuts contrastés, le PSG, qui peut encore compter sur son capitaine Marquinhos, sécurise l’avenir.