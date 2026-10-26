FC Barcelone : la presse catalane désigne les coupables de la défaite face au Real Madrid

Alors qu’on croyait le FC Barcelone intouchable, le Real Madrid a montré que tout peut changer d’une semaine à l’autre dans le football. Piégés par les Merengues au Camp Nou (1-2), les Blaugranas ont manqué leur rendez-vous et la presse catalane n’a pas tardé à pointer les responsables de cette défaite. Entre erreurs défensives, prestations décevantes et choix discutables, plusieurs Blaugranas sont dans le viseur. Et João Cancelo est l’un des principaux joueurs mis en cause après cette défaite.

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Dans son analyse individuelle, El Nacional lui attribue un sévère 4/10, estimant que le Portugais a été désorienté aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit de la défense. Mundo Deportivo se montre plus mesuré, avec une note de 5/10, mais souligne qu’il a lourdement souffert face aux offensives madrilènes et qu’il a peu pesé offensivement. Pau Cubarsí est lui aussi au cœur des critiques, notamment pour son intervention sur Eduardo Camavinga dans l’action du but victorieux de Kylian Mbappé. MD souligne qu’il a été dépassé par le milieu français sur l’action décisive, tandis que Sport met également en avant ses difficultés à contenir les offensives adverses.

Lamine Yamal pas épargné

Lamine Yamal n’a pas davantage échappé aux reproches. Décrit comme combatif, l’ailier barcelonais a tenté de provoquer sur son côté, mais sans parvenir à faire basculer la rencontre. Sport juge aussi sa prestation insuffisante, en soulignant qu’il a manqué de régularité et n’a pas réussi à laisser une véritable empreinte sur le Clasico. Au milieu de terrain, Pedri a connu une rencontre en deux temps. Peu influent en première période, alors que le Barça peinait à imposer son rythme, il s’est davantage montré après la pause et a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Raphinha.

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Tout comme Rodri, qui a vécu un premier revers douloureux depuis son arrivée en Catalogne. « Le duo Tchouaméni-Valverde, qui semblait mauvais, a fini par se révéler. Aujourd’hui, Rodri et Pedri ont été neutralisés, ils n’ont pas pu rivaliser avec le milieu de terrain adverse », ajoute la Cadena SER. Enfin, Hansi Flick n’échappe pas aux critiques : la presse locale souligne que son équipe n’a pas réussi à imposer son jeu habituel face à un Real Madrid bien organisé. La pression barcelonaise a manqué de précision et les changements n’ont pas permis de renverser la situation, avec l’entrée de Gabriel Jesus, fautif au départ de l’action du deuxième but. La presse catalane est remontée ce lundi matin.