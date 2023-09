OL-PSG : le coup de gueule d’Anthony Lopes

La suite après cette publicité

Dans la lignée d’un mois d’août catastrophique, l’OL n’a pas montré un meilleur visage ce dimanche contre un PSG en pilotage automatique. Alors que la tension est à son comble à tous les étages du club rhodanien, Anthony Lopes, titulaire surprise après avoir été absent tout au long du mois d’août, n’a clairement pas goûté au spectacle de son équipe ce soir. Il a tenu à faire passer un message à tout le monde à l’issue de la rencontre.

🗣️ Anthony Lopes : "C’est inadmissible ! On s’est fait marché dessus ! (…) Il n’y a rien de positif."#OLPSG pic.twitter.com/KRhHZrOJN7 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

Interrogé par le diffuseur de la rencontre, le portier portugais a dégoupillé : «Nous avons fait une première mi-temps catastrophique. Même contre Paris, c’est inadmissible de prendre 4-0 à la pause. On s’est fait marcher dessus. La trêve va faire du bien, parce que c’est très compliqué à l’heure actuelle. On va devoir repartir du bon pied face au Havre. On peut que comprendre la colère. On ne calcule pas nos matches. On a essayé de montrer un tout autre visage au retour des vestiaires mais on doit mieux utiliser le ballon dans les derniers mètres. On est pénalisés par des erreurs qui nous coûtent très cher. Y’a pas de positif. On ne peut plus revenir en arrière, on a fait un mois d’août catastrophique. On a besoin de tout le monde pour repartir de l’avant : les joueurs, les supporters.» Reste à savoir si les Gones sauront aller de l’avant dans deux semaines.