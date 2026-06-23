CdM 2026 : l’équipe de France terminera première de son groupe si…

La qualification pour les seizièmes de finale est déjà en poche, mais les Bleus n’ont pas encore réglé l’essentiel dans ce groupe I particulièrement disputé. Après deux succès face au Sénégal (3-1) puis contre l’Irak (3-0), la France a fait le plein de points et s’est installée en tête, portée notamment par une différence de buts solide (+5) et un Kylian Mbappé déjà décisif à quatre reprises. Mais derrière, la Norvège d’Erling Haaland suit le rythme et reste collée au classement après ses deux victoires.

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Tout se jouera donc lors de l’ultime journée, programmée vendredi à 21h, dans un duel direct pour la première place du groupe. Un choc qui s’annonce décisif puisque les deux sélections arrivent avec le même objectif : finir en tête pour éviter un tableau plus relevé. Mathématiquement, la situation est simple pour les hommes de Didier Deschamps : un succès ou même un match nul face aux Norvégiens suffira à conserver la première place du groupe I et valider un statut de leader avant la phase à élimination directe.