Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

CdM 2026 : l’équipe de France terminera première de son groupe si…

Par Allan Brevi
1 min.
France vs Sénégal @Maxppp
Norvège France
winamax
1 4.10 N 3.85 2 1.64 bonus 100€

La qualification pour les seizièmes de finale est déjà en poche, mais les Bleus n’ont pas encore réglé l’essentiel dans ce groupe I particulièrement disputé. Après deux succès face au Sénégal (3-1) puis contre l’Irak (3-0), la France a fait le plein de points et s’est installée en tête, portée notamment par une différence de buts solide (+5) et un Kylian Mbappé déjà décisif à quatre reprises. Mais derrière, la Norvège d’Erling Haaland suit le rythme et reste collée au classement après ses deux victoires.

La suite après cette publicité

Tout se jouera donc lors de l’ultime journée, programmée vendredi à 21h, dans un duel direct pour la première place du groupe. Un choc qui s’annonce décisif puisque les deux sélections arrivent avec le même objectif : finir en tête pour éviter un tableau plus relevé. Mathématiquement, la situation est simple pour les hommes de Didier Deschamps : un succès ou même un match nul face aux Norvégiens suffira à conserver la première place du groupe I et valider un statut de leader avant la phase à élimination directe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier