Séville FC : Jorge Sampaoli fixe ses objectifs

Cinq ans après avoir quitté l'Andalousie pour rejoindre la sélection argentine, Jorge Sampaoli fait son retour au Séville FC, dix-septième du classement après sept journées. Avec l'objectif de relever le club, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est longuement exprimé lors de sa conférence de présentation. L'occasion pour lui de pointer les failles actuelles et de préciser les axes d'amélioration. Une chose est sûre, la détermination et l'envie seront au cœur du programme dans le sud de l'Espagne. «L'idée est de construire une identité footballistique. (...) Nous espérons avoir une équipe qui aime le jeu. D'habitude, on arrive au moment de préparation, où avec la direction sportive on monte une équipe avec mon idée et mon visage. Maintenant, l'équipe est construite différemment. Nous avons la possibilité d'améliorer les performances avec ces joueurs».

«Je pense qu'il y a une conséquence liée aux émotions, l'équipe a perdu confiance. Vous devez rapidement revenir à l'endroit qui vous a amené à être au sommet. Cette séquence engendre l'insécurité, la peur et la déception. Faut qu'on change ça en joie, on a de bons footballeurs (...). Je pense qu'on ne pense qu'au prochain match. Et on pensera au prochain ensuite. On ne peut pas perdre de temps à analyser... Mon obligation est de transmettre une idée aux joueurs, qu'ils créent pour sortir de ce moment inconfortable. La confiance dans la surface de réparation est importante pour gagner des matchs. S'il n'y a pas de réalité qualitative, nous devons inventer une réalité organisationnelle. Nous devons le transformer en un collectif. 2016 était une autre histoire. Cette histoire a disparu. L'important est ce qui vient maintenant, une tout autre histoire. Nous devons engager les joueurs sur une idée très rapidement». Réponse dès demain lors de la réception de l'Athletic Bilbao pour la 8ème journée de Liga.