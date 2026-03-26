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Ligue 1

Pauleta : «il y a un joueur pour lequel je ne pardonnerai pas au président du PSG»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pedro Miguel Pauleta @Maxppp

Le dossier Bernardo Silva était un thème récurrent des mercatos du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a plusieurs fois tenté de recruter le Portugais de Manchester City. En vain. Et pour Pedro Miguel Pauleta, Paris peut s’en vouloir. L’ancien attaquant parisien a révélé, sur un ton amusé, qu’il avait conseillé à Nasser al-Khelaïfi de recruter son compatriote bien avant que Luis Campos ne l’attire à l’AS Monaco.

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« Il y a un joueur pour lequel je ne pardonnerai pas au président du PSG (rires), parce que c’est un joueur dont je lui ai parlé plusieurs fois. Je lui en ai parlé avant qu’il aille à Monaco et quand il était à Monaco. C’est Bernardo Silva. J’ai assisté à un match de la sélection nationale féminine à Manchester et Bernardo était venu assister au match. J’ai pris une photo avec lui et je l’ai envoyée au président en disant : « comment faites-vous pour ne pas le recruter ? Et il m’a répondu qu’il ne voulait plus venir au PSG. Donc je lui ai dit : « forcément, maintenant il est à Manchester City ». On s’amusait en échangeant des messages », a-t-il déclaré dans l’émission 90+3 d’A Bola.

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