L’AS Monaco laisse planer le doute pour Wissam Ben Yedder

A 33 ans, Wissam Ben Yedder penche clairement plus vers la fin que le début de sa carrière. Il est d’ailleurs en fin de contrat à l’AS Monaco où il a tout de même inscrit 103 buts en 179 apparitions depuis un peu plus de 4 saisons. Le capitaine de l’ASM, par ailleurs inculpé avec son frère depuis le 10 août dernier pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, n’est pas certain de poursuivre l’aventure encore. Les négociations ne semblent pas pressées selon son directeur sportif, Thiago Scuro.

«On voulait amener plus de qualités dans l’équipe, rehausser la concurrence, entame le dirigeant brésilien à Nice-Matin pour commenter la venue de Folarin Balogun. Ben Yedder est un joueur très important au club, il réalise jusqu’ici une bonne saison et on espère que ça va continuer. Quand ce sera le bon moment, on évoquera sa situation personnelle avec lui. Mais pour l’heure, nous sommes tous concentrés sur le projet global de l’ASM.» Depuis le début de la saison, Ben Yedder a marqué 5 fois en 12 matchs de Ligue 1.