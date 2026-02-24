Real Madrid : le moniteur d’auto-école de Kylian Mbappé est fan de l’Atlético

C’est l’information qui a fait le tour du monde la semaine dernière. A 27 ans, Kylian Mbappé a enfin obtenu son permis après des années où il était conduit où il le souhaitait par un chauffeur. Et alors qu’il pourra désormais se rendre à Valdebebas dans sa propre voiture, le Bondynois fait les choux gras de la presse espagnole pour une drôle d’anecdote.

La suite après cette publicité

En effet, à Madrid, l’ancien du PSG a passé ses heures de conduite avec un moniteur fan de l’Atlético de Madrid. Une drôle d’histoire révélée par Marca expliquant au passage que ce même moniteur a déjà accompagné plusieurs joueurs des Colchoneros dans leur obtention du permis.