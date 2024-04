La décision de Xavi fait exploser le FC Barcelone en coulisses

Se queda. Après des mois et des mois d’incertitude, Xavi a finalement décidé de rester au FC Barcelone. Pourtant, ce n’était pas forcément gagné. Le 27 janvier dernier, après une défaite 5 à 3 à domicile face à Villarreal, le natif de Terrassa avait annoncé sa décision de quitter le club catalan en fin de saison. Un véritable coup de tonnerre. Mais l’ancien milieu de terrain était sûr de son choix. Même quand le Barça a commencé à enchaîner une belle série de succès, il a continué à rester sur sa ligne de conduite en assurant qu’il ne resterait pas.

Les dessous de ce choix

AS a d’ailleurs répertorié toutes les fois où Xavi a dit qu’il s’en irait en fin de saison. Ce qu’il a dû faire quasiment à chaque conférence de presse. « Si les objectifs ne sont pas atteints, nous devons partir. Mon cycle se termine le 30 juin. Cela n’en vaut pas la peine et cela doit changer», a-t-il notamment expliqué le 2 février. Pourtant, la direction du Barça a continué à tenter de le faire changer d’avis, tout en avançant sur quelques pistes. Les noms de Rafa Marquez, apprécié par Deco, de Thomas Tuchel ou encore de Jürgen Klopp et Hansi Flick ont été avancés.

Mais les pensionnaires du Camp Nou n’ont pas forcément été convaincus. Le directeur sportif, Deco, voulait placer Rafa Márquez. Mais le président Joan Laporta estimait que c’était un choix bien trop risqué. Même chose pour une partie du conseil d’administration qui a poussé pour Xavi. Et ce dernier a finalement décidé de changer d’avis. Les bons résultats de l’équipe, l’attitude du vestiaire et la volonté de la direction ont pesé dans la balance selon divers médias catalans et espagnols. Une version confirmée hier soir par le vice-président du FCB, Rafa Yuste, après le rendez-vous qui a scellé l’accord entre Xavi et le club.

Certains dirigeants se félicitent

«C’était une rencontre entre le président et l’entraîneur, au cours de laquelle Xavi nous a montré son engagement. C’est un gars d’ici, c’est la personne qui peut parier plus que quiconque sur les gens de la maison, je suis convaincu qu’il fera un excellent travail, je suis très content pour lui car c’est un grand culé. Au Barça, nous avons besoin de victoires, l’année dernière nous avons gagné une Liga et une Supercoupe d’Espagne. En novembre, nous allons retourner au nouveau Camp Nou, maintenant il reste six matchs et nous devons faire de notre mieux. Que Xavi puisse être là pour le retour au nouveau Camp Nou, je suis excité.»

Il poursuit : «le mot est enthousiasme, projet, engagement. Le vestiaire lui conviendra très bien. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire de grandes choses.» Sauf que tout le monde n’est pas de cet avis. Sur le plateau d’El Chiringuito hier soir, Guti, ancien du Real Madrid, a critiqué son choix. «Je suis surpris que Xavi ait changé d’avis. Je pense qu’il devait aller jusqu’au bout.» Et donc s’en aller selon lui. Même chose pour plusieurs journalistes, dont Siqué Rodriguez lors de l’émission El Larguero sur la Cadena SER.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité

«Je ne mettrais pas ma main à couper sur le fait que Xavi reste au Barça s’il termine troisième du championnat et non deuxième. Nous espérons que ça n’arrivera pas. Mais aujourd’hui, l’option la plus simple a été choisie et à mon avis, j’espère me tromper, cela se passera mal.» L’un de ses confrères (Romero) a également commenté. «Xavi dit qu’il part (…) Il commence à considérer qu’il pourrait rester, et finalement, il reste de n’importe quelle manière et en toutes circonstances. Le message adressé au vestiaire est clair, cet entraîneur reste parce qu’il n’y en a pas d’autre.»

Même constat pour Lluis Flaquer, qui a indiqué dans l’émission que si le Barça avait eu plus d’argent, il aurait misé sur un autre entraîneur. En Catalogne, cette décision ne fait pas l’unanimité non plus. Sport explique que ce choix a provoqué une crise au sein de la direction sportive. Idem pour Rac-1 qui explique que la décision de Joan Laporta a grandement étonné le conseil d’administration du club catalan. Certains n’excluent pas de poser leur démission dans les prochaines heures. Une nouvelle crise en perspective pour les Barcelonais.