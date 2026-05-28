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Ligue 1

L’OM obtient le report de son audition devant la DNCG

Par Tom Courel
1 min.
Alban Juster @Maxppp

Après une saison assombrie par plusieurs épisodes de tensions encore récentes, les joueurs de l’OM peuvent respirer. Cependant, au sein de la formation phocéenne, certains vont devoir travailler tout l’été. En effet, Marseille traverse une période délicate sur le plan financier et Alban Juster, président intérimaire du club, s’est penché hier sur un dossier brûlant : les comptes. Une longue réunion avec plusieurs cadres du club a donc été organisée afin d’évaluer la situation budgétaire… qui s’annonce préoccupante. Et dans ce contexte, le club phocéen a demandé le report de son audition devant la DNCG qui a commencé, cette semaine, l’examen des finances des clubs professionnels français.

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L’idée de l’OM est simple : repousser ce passage à la fin du mois de juin afin de disposer de temps pour réaliser certaines ventes et, dans le même temps, réduire le déficit pour la saison 2025-2026. Bonne nouvelle pour le groupe olympien ce jeudi, puisque la DNCG a accepté la proposition. Pour rappel, l’OM attend aussi une décision de l’UEFA concernant le respect du fair-play financier. Les dirigeants sont prévenus, il faut remettre les pendules à l’heure avant la période estivale car l’instance sera vigilante.

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