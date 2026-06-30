CdM 2026, Pays-Bas : l’ouverture du score pleine d’émotions de Gakpo

Les Pays-Bas ont fini par faire la différence face au Maroc en 16e de finale de la Coupe du monde grâce à Cody Gakpo. Sur un long dégagement de Bart Verbruggen prolongé de la tête par Wout Weghorst, Crysencio Summerville s’est infiltré dans la surface avant de s’écrouler au contact de Noussair Mazraoui. À l’affût, l’attaquant néerlandais a suivi l’action pour ajuster Yassine Bounou et inscrire son troisième but du Mondial.

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🇳🇱🇲🇦 Gakpo ouvre le score face au Maroc !

Le Néerlandais, qui a perdu un de ses enfants avant la naissance il y a quelques jours, a fondu en larmes…https://t.co/eSBQxgDREC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2026

Au-delà de l’ouverture du score, la célébration de Gakpo a offert un moment particulièrement poignant. En larmes, l’attaquant de Liverpool a été immédiatement enlacé par tous ses coéquipiers, quelques jours seulement après avoir annoncé avec sa compagne la perte de leur bébé à naître. Une séquence chargée d’émotion qui a marqué cette rencontre autant que le but lui-même.