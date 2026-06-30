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Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : l’ouverture du score pleine d’émotions de Gakpo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cody Gakpo avec les Pays-Bas @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Maroc
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.35 bonus 100€

Les Pays-Bas ont fini par faire la différence face au Maroc en 16e de finale de la Coupe du monde grâce à Cody Gakpo. Sur un long dégagement de Bart Verbruggen prolongé de la tête par Wout Weghorst, Crysencio Summerville s’est infiltré dans la surface avant de s’écrouler au contact de Noussair Mazraoui. À l’affût, l’attaquant néerlandais a suivi l’action pour ajuster Yassine Bounou et inscrire son troisième but du Mondial.

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Au-delà de l’ouverture du score, la célébration de Gakpo a offert un moment particulièrement poignant. En larmes, l’attaquant de Liverpool a été immédiatement enlacé par tous ses coéquipiers, quelques jours seulement après avoir annoncé avec sa compagne la perte de leur bébé à naître. Une séquence chargée d’émotion qui a marqué cette rencontre autant que le but lui-même.

Pub. le - MAJ le
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