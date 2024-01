Real Madrid - Almeria : la RFEF prend position en faveur des arbitres

La RFEF contre-attaque. Le week-end dernier, la victoire étriquée du Real Madrid sur Almeria a rapidement été éclipsée par une nouvelle polémique autour de l’arbitrage d’Hernandez Maeso. En outre, l’utilisation du VAR à outrance a été pointé du pointé du doigt de l’autre côté des Pyrénées. Dans la foulée, la formation espagnole déchue a rajouté de l’huile sur le feu en diffusant une image de l’IFAB sur les réseaux sociaux montrant une conversation des officiels en charge de l’arbitrage vidéo. Quelques jours après ce scandale, la Fédération espagnole de football (RFEF) a décidé d’apporter son soutien aux arbitres espagnols.

«La RFEF tient à témoigner son soutien, sa solidarité et sa confiance aux arbitres et arbitres face aux attaques qu’ils subissent dans l’exercice de leurs pouvoirs. De même, elle souhaite condamner fermement le vol et la diffusion de divers audios du système VAR, car il s’agit d’une violation flagrante de la protection des données, c’est pourquoi elle a été portée à l’attention de la Guardia Civil, comme annoncé hier. La voie vers la transparence et la compréhension du travail de l’arbitrage est une décision ferme de la RFEF et de son CTA, qui continuera à mener à bien son travail avec professionnalisme et rigueur. Le collectif d’arbitres est une référence en Europe et dans le monde, comme le reconnaissent l’UEFA et la FIFA, en nommant des arbitres espagnols lors de grands événements, tels que les Coupes du monde, les Championnats d’Europe ou la Ligue des champions. Le respect de l’arbitre doit être une maxime pour tous les niveaux liés au football. Les arbitres et les arbitres sont une partie essentielle de ce sport et le respect qu’ils méritent est un exemple important de comportement social. Il est de la responsabilité ultime de chacun de l’assurer et de la promouvoir. Le football et son bon développement en dépendent. Sans arbitres, il n’y a pas de football», peut-on lire au sein du communiqué officiel de la RFEF.