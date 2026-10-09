OM : Bruno Genesio révèle les dessous de sa discussion avec ses dirigeants

Bruno Genesio a pris la parole ce vendredi en conférence de presse avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de Troyes, avec un sujet incontournable : sa discussion avec ses dirigeants dans un contexte sportif particulièrement délicat. Alors que des rumeurs de démission avaient circulé avant la trêve internationale, l’entraîneur marseillais a confirmé avoir échangé avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard afin de dresser un bilan après ce premier cycle de la saison. « C’était important de faire un bilan après ce premier cycle », a-t-il expliqué, sans vouloir dévoiler le contenu précis de leurs échanges. Une discussion importante, alors que la situation sportive du club impose des réponses rapides.

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Le technicien n’a d’ailleurs pas cherché à minimiser les difficultés actuelles. Avec quatre défaites consécutives en championnat et une inquiétante 17e place, l’urgence est désormais de mettre un terme à cette série négative et de sauver l’essentiel au cours d’une saison qu’il qualifie de difficile. « Il faut être lucide sur la situation », a insisté Genesio, conscient de la nécessité de redresser rapidement la barre. Le déplacement à Troyes représente ainsi une échéance importante pour tenter de relancer la dynamique et éloigner les doutes qui se sont installés autour de l’équipe, mais aussi de son entraîneur.

Genesio est rassuré !

Pour autant, Bruno Genesio ne souhaite pas limiter les discussions avec sa direction à la seule gestion de l’urgence. Au-delà des résultats immédiats, il a voulu obtenir des garanties sur l’avenir et sur les ambitions du club. « Je voulais avoir une projection pas que sur du court terme, déjà savoir ce qu’on va faire la saison prochaine », a-t-il confié. L’entraîneur entend ainsi inscrire son travail dans une vision à moyen terme, avec l’objectif de permettre à l’OM de retrouver un statut plus conforme à ses ambitions. Une manière de rappeler que la sortie de crise ne peut se résumer à une simple succession de résultats positifs, mais doit également s’accompagner d’une réflexion sur la construction du projet sportif.

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À l’issue de cette discussion, le technicien s’est montré rassuré quant à la position de ses dirigeants. « On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées, à court terme, pour sortir de cette situation difficile », a-t-il assuré. Alors que les rumeurs de démission avaient fragilisé son avenir avant la trêve, cette prise de parole témoigne d’une volonté affichée de poursuivre le travail avec le soutien de sa hiérarchie. « Je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas contrairement à ce que j’ai pu entendre. Je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi », a d’ailleurs rappelé le coach phocéen avant d’être relancé sur la vision de l’OM à moyen terme.

« Ce n’est pas à moi qu’il faut poser cette question, je sais où j’ai envie d’aller avec l’OM. Si je suis venu à l’OM, c’est parce que j’ai de l’ambition. Mais il y a une situation difficile que tout le monde connait. On doit gérer l’urgence, quand il y a des moments de crise. Il faut casser cette spirale négative et se dire que cette saison doit permettre d’effacer des difficultés. Après ça il faut se projeter sur ce qu’on veut faire. Quel est le projet de l’OM sur les futures années ? Un entraîneur n’est que de passage, mais je dois avoir une vision à moyen terme, quelle trace je vais laisser derrière moi, une sorte d’héritage. Il faut savoir ce que le club veut faire dans l’avenir avec qui ? Est-ce qu’on veut uniquement des jeunes formés au club à l’OM dans les prochaines années, est-ce qu’on veut uniquement des stars, quel jeu on veut ? Entraîneur, on doit savoir si on peut mener ce projet. Si on me dit de fermer la boutique et de gagner les matchs 1-0, ce n’est pas mon projet. On a bien avancé avec Stéphane. » Reste désormais à traduire cet alignement dans les faits, dès le déplacement à Troyes, avant de poser les premières pierres d’un projet capable de replacer durablement l’OM à la hauteur de ses ambitions.