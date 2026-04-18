Le PSG a une cible étonnante en cas de départ d’Ousmane Dembélé

Le PSG traverse une période particulièrement faste. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé Liverpool, le club de la capitale s’apprête à affronter le Bayern Munich dans ce qui ressemble déjà à une finale avant l’heure. Malgré le climat idyllique, la direction parisienne s’active en coulisses pour sécuriser l’avenir de son effectif. Luis Enrique devrait prolonger jusqu’en 2030, tandis que plusieurs cadres s’inscrivent, eux aussi, dans la durée. Pourtant, un dossier reste plus sensible avec l’avenir d’Ousmane Dembélé. Malgré des discussions en cours pour étendre son contrat, l’ailier français n’a pas encore trouvé d’accord définitif avec ses dirigeants, notamment sur la question de sa rémunération fixe. Une situation qui intrigue plusieurs clubs européens et qui pousse Paris à réfléchir, en parallèle, à d’éventuelles alternatives offensives en cas de départ inattendu.

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Dans cette optique, Luis Campos multiplie les déplacements et les rendez-vous. Habitué à vivre entre deux avions, le Portugais sillonne l’Europe pour observer des profils susceptibles de renforcer l’effectif parisien. Ces dernières semaines, il a notamment été aperçu lors de nombreuses rencontres, poursuivant son travail d’analyse tout en rencontrant agents et intermédiaires dans la capitale française. Parmi les pistes évoquées figure celle de Yan Diomandé. C’est un secret de polichinelle, mais le profil de l’ailier ivoirien, explosif et très prometteur, correspond à la politique de recrutement plus jeune et dynamique mise en place par Paris depuis deux saisons. Même si cette rumeur reste encore embryonnaire, elle illustre bien la stratégie du club des dernières années pour anticiper toutes les situations, y compris un possible mouvement autour de Dembélé, dont le statut de leader offensif attire forcément les convoitises.

Un nouveau prétendant rejoint Diomandé

Mais une autre piste, bien plus prestigieuse, a récemment émergé dans les discussions parisiennes. Selon les informations de L’Equipe, Luis Campos a déjà rencontré les représentants de Gabriel Martinelli. L’ailier brésilien d’Arsenal possède un profil particulièrement apprécié par la cellule de recrutement parisienne. L’international de la Seleçao correspond parfaitement aux exigences tactiques de Luis Enrique, qui privilégie des joueurs capables d’intensité dans le pressing et de mobilité dans les phases offensives. À seulement 24 ans, le natif de Guarulhos représente un investissement cohérent avec la stratégie du PSG qui pourrait bien cocher les cases en cas de départ de Dembélé.

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Reste toutefois à savoir si cette piste pourra réellement se concrétiser. Sous contrat longue durée avec Arsenal, Gabriel Martinelli est un élément important du projet londonien et son départ ne serait envisageable qu’en cas d’offre très conséquente. Paris, de son côté, ne souhaite pas bouleverser l’équilibre d’un groupe qui fonctionne parfaitement cette saison, mais préfère anticiper les scénarios possibles. Si le feuilleton autour d’Ousmane Dembélé venait à se tendre dans les prochains mois, la piste Martinelli pourrait alors prendre une autre dimension. Pendant que le PSG rêve de soulever une nouvelle Ligue des Champions, ses dirigeants travaillent déjà activement pour que l’avenir du club reste tout aussi ambitieux.