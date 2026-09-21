Barcelone : Joan Laporta charge l’Atlético après le feuilleton Julián Álvarez

Joan Laporta a vivement critiqué l’Atlético de Madrid au sujet du transfert avorté de Julián Álvarez au FC Barcelone. Interrogé lors de l’Assemblée générale des délégués du Barça, le président catalan est revenu sur les tensions apparues entre les deux clubs pendant le mercato. « Ils ont feint l’offense car ils étaient incapables de justifier leur attitude. Finalement, ils ont baissé le masque et admis qu’ils voulaient vendre Julián, mais pas au Barça », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

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Selon Laporta, le Barça avait étudié la possibilité de recruter l’attaquant argentin dans le respect des règles, mais s’était heurté au refus de l’Atlético de renforcer un concurrent direct. Le dirigeant blaugrana répond ainsi publiquement au mécontentement exprimé par le club madrilène lorsque l’intérêt catalan pour Julián Álvarez avait été révélé. Le champion du monde argentin est finalement resté à l’Atlético malgré les démarches effectuées par Barcelone durant le mercato.