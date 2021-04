Premier League : Aston Villa arrache le nul face à West Brom

Pour le dernier match du jour au Royaume de Sa Majesté, Aston Villa recevait West Bromwich Albion pour le compte de la 33ème journée de Premier League. Auteurs d'un début de saison canon, les Villans confirment qu'ils n'arrivent plus à grand-chose sans leur maître à jouer Jack Grealish, même s'ils sont parvenus à arracher le point du match nul à Villa Park face aux Baggies (2-2). Si l'ancien Lillois Anwar El-Ghazi a ouvert le score sur penalty (9e), les visiteurs ont pris le dessus grâce à des buts de Matheus Pereira (23e, sur penalty également) et de Tyrone Mings contre son camp (47e), avant l'égalisation sur le fil de Keinan Davis (90+2e).

Aston Villa (11e, 45 points) enchaîne un quatrième match sans succès en championnat et se dirige vers une fin de saison compliquée. De son côté, WBA (19e, 25 points) perd deux points extrêmement importants dans la course au maintien, qui s'éloigne un peu plus ce soir. Les Baggies accusent 9 longueurs de retard sur Brighton, premier non relégable.

