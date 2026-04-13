John Terry va racheter un club de 4e division anglaise

John Terry pourrait bientôt entamer un nouveau chapitre dans le football. D’après The Sun, l’ancienne légende de Chelsea fait partie d’un consortium prêt à racheter Colchester United pour environ 14 millions de livres sterling, correspondant à environ 16,5 millions d’euros. L’ex-défenseur anglais, déjà aperçu à plusieurs reprises au centre d’entraînement du club, devrait jouer un rôle important dans ce projet, avec l’objectif de relancer une équipe installée en League Two et en quête de progression.

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Ce choix s’inscrit dans la continuité de sa reconversion. Passé sur le banc comme adjoint à Aston Villa, Terry a récemment reconnu avoir mis de côté ses ambitions d’entraîneur. « J’en ai fini avec le coaching », a-t-il expliqué au média anglais, évoquant un manque d’opportunités malgré son expérience… Désormais, il semble se tourner vers un rôle de dirigeant, avec l’idée de s’inscrire sur le long terme dans un projet de club. Pour rappel, Terry avait disputé 717 matchs avec les Blues et 78 avec les Three Lions.