BL : Dortmund chute et pourrait offrir le titre au Bayern ce week-end, Eta marque l’histoire mais s’incline

La Bundesliga pourrait nous livrer un premier jugement ce dimanche. Suite à la défaite du Borussia Dortmund face à Hoffenheim cet après-midi (2-1), le Bayern Munich pourrait être officiellement sacré champion d’Allemagne dès demain. Il suffira aux Munichois d’accrocher le point du match nul contre Stuttgart pour décrocher un 35e titre. Pour le BVB, cette défaite a de quoi laisser des regrets. Menés suite au penalty de Kramarić (41e, 1-0), les Marsupiaux avaient réagi en fin de match grâce à une belle frappe croisée de Guirassy (87e, 1-1). Kramarić a finalement fini le job en s’offrant un nouveau penalty dans les arrêts de jeu (90e+8, 2-1). Avec 64 points, Dortmund accuse encore 12 unités de retard sur son rival, qui a encore cinq matchs à jouer.

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Dans les autres rencontres de l’après-midi, Leverkusen a chuté face à Augsburg (1-2) et reste cinquième. Schick avait ouvert le score (12e), mais l’ancien Rennais Fabian Rieder lui a répondu par un doublé (15e, 90e+7). Du côté de la capitale allemande, un moment d’histoire s’écrivait puisque Marie-Louise Eta dirigeait son premier match à la tête de l’Union Berlin, devenant ainsi la première femme à officier comme numéro une lors d’un match dans le top 5 européen. Son équipe s’est toutefois inclinée face à Wolfsburg (1-2). Enfin, le Werder l’a emporté face à Hambourg (3-1).

Les résultats du multiplex de 15h30

Hoffenehim 2 - 1 Dortmund : Andrej Kramarić (41e et 90+8e) / Serhou Guirassy (87e)

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Leverkusen 1 - 2 Augsbourg : Patrik Schick (12e) / Fabian Rieder (15e et 90e+7)

Union Berlin 1 - 2 Wolfsbourg : Oliver Burke (86e) / Patrick Wimmer (11e) et Dzenan Pejcinovic (46e)

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Werder Brême 3 - 1 Hambourg : Jens Stage (37e, 57e) et Cameron Puertas (90e+1) / Robeert Glatzel (41e)