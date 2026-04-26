Ligue 1 : l’OM se fait accrocher par Nice en fin de match et voit la Ligue des Champions s’éloigner !

Alors que les rivaux que sont l’Olympique Lyonnais (3e), le Lille OSC (4e) et le Stade Rennais (5e) ont tous gagné ce week-end respectivement contre Auxerre (3-2), le Paris FC (1-0) et le FC Nantes (2-1), l’Olympique de Marseille avait la pression ce dimanche soir au moment de recevoir Nice. Les Phocéens d’Habib Beye qui étaient relégués à cinq points des places qualificatives en Ligue des Champions se devaient de relever la tête lors de ce match. De leur côté les Aiglons pouvaient faire une bonne opération en vue du maintien en creusant l’écart avec Auxerre actuel barragiste. Habib Beye misait sur un étonnant 3-5-2 assez défensif avec le seul Quinten Timber pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang devant. De son côté, Nice optait pour un 3-5-2 assez proche de celui qui s’est qualifié en finale de la Coupe de France ce mercredi contre Strasbourg (2-0). Seuls Yehvann Diouf et Mohamed-Ali Cho entraient dans cette équipe.

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Critiqués par leurs supporters avant la rencontre, les joueurs de l’Olympique de Marseille voulaient démarrer tambours battants et mettaient le rythme. Ainsi, Timothy Weah centrait de la droite vers le second poteau où la tête d’Arthur Vermeeren obligeait Yehvann Diouf à intervenir (5e). Actif, le piston américain centrait ensuite pour Pierre-Emile Höjbjerg plein axe, mais sa tentative était contrée par Hicham Boudaoui (8e). Marseille poussait et sur coup franc, Emerson Palmieri centrait de la gauche vers le second poteau. La tête de Leonardo Balerdi était claquée par Yehvann Diouf en corner (27e). Juste après, Pierre-Emile Höjbjerg combinait avec Arthur Vermeeren et Quinten Timber sur la gauche de la surface. Le Danois pouvait frapper, mais faisait le mauvais choix avec une talonnade pour trouver un coéquipier (35e). À la pause, Marseille menait aux points, mais pas au tableau d’affichage.

Nice accroche l’OM

Alors que le score était encore de parité, le match s’emballait au retour des vestiaires. La première banderille venait de Pierre-Emerick Aubameyang (48e) puis Tochukwu Nnadi voyait son tir sur la droite de la surface être contré en corner (52e). Dominé et loin d’être actif offensivement, Nice allait enfin réagir. D’une frappe croisée, Elye Wahi poussait Geronimo Rulli à la parade (56e). Juste après, Sofiane Diop glissait une sublime passe vers la droite de la surface. Totalement seul, Mohamed-Ali Cho était repris par l’excellente sortie de Geronimo Rulli (57e). Finalement, le match allait tourner. Lancé sur la droite, Tochukwu Nnadi centrait vers le point de penalty où Pierre-Emile Höjbjerg allait conclure de la tête (1-0, 66e).

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Juste après, Nice pensait égaliser, mais Geronimo Rulli s’interposait devant la volée à bout portant d’Elye Wahi, ce dernier étant de toute manière hors-jeu (69e). L’Argentin se manquait dans la foulée sur un contrôle trop long et Melvin Bard centrait devant le but. Au second poteau, Kaïl Boudache voyait sa tête passer à droite du but vide (70e). Alors qu’on pensait que Nice avait laissé passer sa chance, Tadjidine Mmadi commettait une faute évitable dans sa surface sur Jonathan Clauss (86e). Elye Wahi se chargeait de transformer la sentence d’une magnifique Panenka pour égaliser (1-1, 88e). Avec ce match nul 1-1, l’Olympique de Marseille reste sixième et compte 4 points de retard sur l’Olympique Lyonnais (3e) et Lille (4e) ainsi que trois unités de moins que Rennes (5e). Nice dispose désormais de 5 points d’avance sur le barragiste Auxerre à 3 journées de la fin.