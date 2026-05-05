Real Madrid : les échanges tendus entre Vinícius Jr et un joueur de l’Espanyol

Lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol (0-2), une nouvelle séquence tendue impliquant Vinícius Jr a été captée par les caméras de Movistar+. Toujours très surveillé pendant les rencontres, l’ailier brésilien s’est accroché à plusieurs reprises avec son adversaire direct, Omar El Hilali, dans un match marqué par une forte intensité et plusieurs échanges verbaux musclés. Les images montrent notamment un Vinícius très agacé par l’attitude du défenseur marocain.

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Au cœur d’un duel particulièrement accroché, le Brésilien a laissé éclater sa frustration selon AS : « et après, tu vas me demander mon maillot dehors, et je ne te le donnerai pas. Arrête de faire l’idiot, tu es stupide. Tu veux te battre ? Si tu veux jouer, jouons. Tu vas descendre en deuxième division. » Dans une autre phase de jeu, juste avant un corner, Vinicius s’est agacé à nouveau des contacts du défenseur alors que le jeu est arrêté : « attends, le ballon est arrêté et tu me retiens déjà ! », lui lance-t-il. El Hilali lui répond : « et alors, qu’est-ce que tu veux que je fasse ? », ce à quoi le Madrilène rétorque en poursuivant l’échange verbal : « mais pourquoi tu pousses ? Tu pousses tout le temps. Je suis calme, mon frère. Non, il est juste bête. Il fait l’idiot pour passer à la télé. »