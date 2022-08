Brésil : la réponse cinglante de Tite à Kylian Mbappé

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé s’était attiré les foudres du football sud-américain. La raison ? Sa déclaration sur le niveau des nations locales. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné. »

Trois mois plus tard, le sélectionneur du Brésil, Tite, a répondu au Français. Non sans ironie. « Pour moi, la coupe à laquelle Mbappé fait référence (la Coupe du monde) ne concerne pas les éliminatoires. Peut-être qu'il parle de ces affrontements de la Ligue des Nations ou des matches amicaux européens, mais pas des éliminatoires (sud-américaines). Pardon, nous n'avons pas l'Azerbaïdjan contre qui jouer. Ici, il n'y a personne pour vous apporter de l’eau. Lors des éliminatoires, ce sont tous des matches avec un degré de difficulté très élevé. Je parlais récemment à un chroniqueur uruguayen, et il m'a dit : « jouer en Bolivie, c'est très difficile. Jouer à Cochabamba, c'est très difficile. Jouer en Uruguay, c'est très difficile. Et la campagne que vous avez faite, putain, c'est impressionnant ". Je suis sûr que Mbappé ne connaît pas cette difficulté, il n’a pas cherché à savoir », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Lance!.