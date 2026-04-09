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Ligue 1

L’OL et Strasbourg donnent le pouvoir aux jeunes

Par Tom Courel
1 min.
Les joueurs de Strasbourg fêtent leur victoire @Maxppp

La Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES) vient de dévoiler les clubs actuellement présents dans cinquante premières divisions du monde où les joueurs n’ayant pas encore fêté leur 21e anniversaire ont disputé le plus fort pourcentage de minutes lors des matchs de championnat des cinq dernières années. Par ailleurs, ce sont des Européens qui pointent le bout de leur nez à la première place, et ce n’est pas une écurie de Ligue 1 : les Danois du FC Nordsjælland avec pas moins de 44,7% des minutes effectuées par des U21. Ensuite, les Slovaques de MŠK Žilina (35,3%) et les Autrichiens de RB Salzburg (35,0%) complètent le podium.

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Côté Ligue 1, il faut être patient pour découvrir les clubs qui sont présents dans la liste. Strasbourg en compte 18,6%, l’Olympique Lyonnais est juste en dessous avec 16,4%. Ceux qui suivent sont donc moins ouverts à miser sur la jeunesse. Toulouse et Rennes sont dos à dos, car le TFC n’obtient que 14,6 % et les Bretons 14,5%. Par ailleurs, le PSG les suit avec un total de 13,4%, ce qui fait de lui le cinquième club de première division française qui donnent le plus de chance à ses jeunes. L’OM est bien derrière… avec seulement 3,5% de minutes accordées à ses Minots lors des cinq dernières années. Brest est bon dernier (2,5%).

Pub. le - MAJ le
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