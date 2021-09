Discipline, OM : Pablo Longoria sort du silence

Le verdict est donc tombé hier soir un peu après 23h. Suite aux incidents ayant émaillé la rencontre entre Nice et l’Olympique de Marseille (3e journée de Ligue 1), la commission de discipline de la LFP a décidé de faire rejouer la rencontre, tout en infligeant un point de pénalité ferme au Gym. Mais ce n’est pas tout. Outre trois matches à huis clos décidés contre les Aiglons et la suspension jusqu’au 30 juin 2022 du préparateur physique phocéen Pablo Fernandez, Dimitri Payet (1 match de suspension avec sursis) et Alvaro Gonzalez (2 matches fermes) ont également été sanctionnés.

La suite après cette publicité

Face à ces décisions, les clubs ne se sont pas précipités pour réagir à chaud, avec le risque de remettre de l’huile sur le feu. Côté marseillais, si une déception et une incompréhension (notamment vis-à-vis des suspensions contre Gonzalez et Payet) sont palpables, la seule voix de la direction à s’être exprimée, celle du directeur de la communication Jacques Cardoze, a simplement fait savoir que l’OM réfléchissait encore à faire appel.

L'OM regrette le manque de fermeté de la LFP

« L'OM décidera en début de semaine prochaine s'il convient de faire appel, après consultation du service juridique. Il nous faut les écrits et les motivations de la commission de discipline ». Cet après-midi, le club a officiellement réagi via son site internet. «L’Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la rencontre OGC Nice / Olympique de Marseille du 22 août 2021. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, l’OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme».

Puis le président phocéen Pablo Longoria est enfin sorti du silence, notamment pour tacler la LFP. «Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football».