Mercato : les 5 destinations qui s’offrent à Bernardo Silva

« Toute bonne histoire a une fin. Bernardo Silva est unique. J’espère qu’il profitera bien de ces derniers mois, ce ne sont que six semaines, et qu’il aura de beaux adieux. Il mérite toute cette attention. On ne cherche jamais à remplacer un type de joueur en particulier, on cherche ce qui est nécessaire pour progresser avec l’équipe et quelqu’un qui puisse s’intégrer dans le onze de départ. Et puis, on espère qu’avec notre centre de formation, avec les jeunes joueurs que nous avons déjà recrutés, ils pourront aussi franchir ce cap au milieu de terrain ». Pep Lijnders, adjoint de Pep Guardiola, a confirmé le départ à venir de Bernardo Silva en fin de saison.

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Ce n’est pas forcément une surprise, loin de là, puisque le principal concerné lui-même avait déjà ouvert la porte à un départ à plusieurs reprises publiquement. Sous contrat jusqu’en fin de saison, l’international lusitanien de 31 ans va donc faire ses valises, mettant fin à une incroyable aventure commencée en 2017, empilant des trophées comme la Ligue des Champions 2023 et six titres de Premier League.

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Bernardo veut continuer dans l’élite

Comme l’indique le média Sport, l’ancien de l’AS Monaco a de nombreux points de chute possibles et intéressants. D’abord, il y a le FC Barcelone, la destination de rêve du joueur. S’il pouvait choisir, c’est à Barcelone qu’il signerait. Mais pour l’instant, les intentions du champion d’Espagne sont encore inconnues, surtout que les Blaugranas ont des chantiers prioritaires, comme la défense centrale et le poste de numéro 9.

La Juventus est aussi une option crédible pour Bernardo Silva, et pour le coup, les Turinois sont bel et bien intéressés par ses services. Un retour à Benfica avait un temps été évoqué très sérieusement, mais cette option a perdu un peu de poids récemment, bien que pas totalement écartée. Enfin, la Major League Soccer et le championnat saoudien sont aussi sur la table. Si le joueur a plutôt envie de rester dans un championnat d’élite en Europe, les salaires proposés aux USA et en Arabie saoudite, en plus de challenges sportifs tout de même sérieux, pourraient le faire changer d’avis. Une chose est sûre : Bernardo Silva souhaite trancher avant de partir en terres américaines pour le Mondial.