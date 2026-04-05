FA Cup : les demi-finales sont connues !

Ce dimanche, le dernier quart de finale de FA Cup mettait West Ham et Leeds aux prises. Dans l’antre des premiers cités, ce sont les visiteurs qui se sont qualifiés au bout du suspense. Alors que les Peacocks avaient réussi à prendre le large grâce à des buts de Tanaka (0-1, 22e) et Calvert-Lewin (0-2, 75e). Pourtant, après un temps additionnel fou, les Hammers ont réussi à arracher la séance de tirs au but grâce à Fernandes (1-2, 90+3e) et Disasi (2-2, 90+6e).

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Finalement, aux tirs au but, c’est Leeds qui a su tirer son épingle du jeu grâce à Lucas Perri. L’ancien de l’OL est parvenu à repousser deux tentatives londoniennes pour qualifier les hommes de Daniel Farke. En demi-finale, ces derniers se déplaceront sur la pelouse de Chelsea. De son côté, Southampton, tombeur d’Arsenal, défiera Manchester City à l’Etihad Stadium.