Strasbourg : la vente du club est imminente

En cette fin du mois de juin, les différents clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont auditionnés par la DNCG, le gendarme financier du football français. Ce jeudi, c’est le cas de Strasbourg. Après une saison sportive difficile, les Alsaciens se présentent donc devant le régulateur avec son budget pour la saison 2023-2024.

La suite après cette publicité

Mais à en croire les informations de Alsa Sport, dans la foulée de cette audition, Strasbourg et son président, Marc Keller, pourraient annoncer la vente du club. En effet, le quotidien précise que la vente du club strasbourgeois à Todd Boehly, le propriétaire américain de Chelsea, et aux actionnaires du club londonien est imminente. L’officialisation ne devrait plus tarder.

À lire

Rennes s’intéresse à Habib Diallo