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Ligue 1

PSG : Luis Enrique juge la prestation de Mbaye

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ibrahim Mbaye (PSG) @Maxppp

Le cas Ibrahim Mbaye a récemment fait parler, puisque le Sénégalais ne faisait même pas partie du groupe appelé à affronter l’OL dimanche dernier. Trois jours plus tard, il faisait son retour, dans le groupe puis sur le terrain puisqu’il est entré en jeu en deuxième période. Et c’est même Luis Enrique qui s’est tourné vers lui pour lui dire « tu veux jouer ? », comme l’a raconté Guillaume Hoarau, homme de terrain pour Ligue 1+.

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« Tu l’as vu! », a rigolé Luis Enrique. « Je pose parfois la question, ça paraît évident mais c’est bien que les joueurs aient conscient que le coach leur a dit ça ! Je pense qu’il a fait… je l’ai vu un peu plus libéré, c’est très important, il est très jeune, il a besoin de la confiance », a analysé le coach espagnol.

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