Persib : le globe trotter Andrew Jung change de club

Auteur d’une saison pleine et particulièrement aboutie sous les couleurs de Persib, Andrew Jung (28 ans) a grandement participé à la superbe année de son équipe, finalement sacrée championne d’Indonésie. Avec un très solide bilan de 16 buts inscrits toutes compétitions confondues (dont 4 en Ligue des Champions asiatique), son efficacité n’a pas manqué de taper dans l’œil d’autres écuries asiatiques pour ce mercato.

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L’ancien joueur de Reims, de Nancy, Valenciennes ou encore de Châteauroux va désormais exporter ses talents de finisseur au Vietnam. Le natif de Remiremont va en effet s’engager en faveur du Hanoi FC, une formation qui a clôturé le dernier exercice à la quatrième place de son championnat national. Les directions des deux clubs se sont d’ores et déjà mises d’accord sur toutes les modalités du transfert, ouvrant grand la porte à ce nouveau chapitre pour le globe-trotter français.