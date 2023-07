PSG : la sortie assassine de l’ancien agent de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Marco Verratti pourrait bien quitter le PSG cet été. L’Italien est déjà d’accord avec Al-Hilal (Arabie saoudite), qui lui offre un salaire de 52 millions d’euros nets par an. Difficile de refuser. Si Luis Enrique aimerait le conserver, le milieu de poche a plus de chances de s’en aller, lui qui attend que les deux clubs s’entendent. Son possible départ fait réagir en France comme en Italie, où on ancien agent Donato Di Campi a donné son avis dans les colonnes de Sport Mediaset. Il a flingué son ancien poulain.

«Marco n’avait pas les couilles de résister (au PSG) huit mois alors que son contrat était sur le point d’expirer et qu’il pouvait aller au Barça et faire une autre carrière. Il avait peur d’affronter Paris et il s’est replié sur lui-même. A partir du moment où il a choisi cette voie, Marco a mis fin à sa carrière. Ce sera un homme très riche mais il ne sera jamais un champion (…) Ira-t-il en Arabie? Oui, d’après mes informations, il ira. Maintenant, il va gagner beaucoup d’argent, mais il va dans le désert avec des chameaux.» Il est ensuite revenu sur la prolongation de son ancien joueur à Paris en 2017.« Il a été enfermé dans une pièce par l’ancien directeur du Paris Saint Germain, Antero Henrique, et Nasser Al-Khelaifi. Ils lui on dit : "laisse ton agent et on te prolonge et on te donne tout ce que tu veux. Le garçon, qui avait alors 22-23 ans, s’est retrouvé en difficulté. Et maintenant on est dans la même situation avec Mbappé. N’oublions pas aussi la situation de Rabiot, avec la mère qui se fichait que le garçon reste sur le banc. J’admire beaucoup Kylian Mbappé, malgré le gouvernement, Macron… Je pense qu’il poursuit son rêve de devenir champion. Presque tout le monde prend l’argent, mais il faut savoir choisir le chemin que l’on veut emprunter.» Celui qu’a décidé de prendre Marco Verratti ne plaît pas à son ancien conseiller, qui a la dent dure.

À lire

PSG : Mauro Icardi à un pas de Galatasaray