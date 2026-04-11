Liverpool-PSG : Anfield peine à vendre tous ses billets

Des billets sont encore disponibles pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et Paris Saint‑Germain, prévu mardi à Anfield. Battus (2-0) au match aller au Parc des Princes, les Reds de Arne Slot jouent leur qualification devant leur public. Si les billets classiques ont déjà été attribués aux abonnés et lors d’un tirage au sort, quelques places de dernière minute restent accessibles via des offres VIP et hospitalité.

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Proposées notamment par la plateforme Seat Unique, ces formules débutent à 199 livres sterling, soit 228 euros, avec le pack Isla Gladstone Hospitality, incluant place premium, repas trois plats et accès anticipé à un espace VIP. D’autres offres, comme le forfait « Village » ou le Brodies Sports Bar, offrent sièges privilégiés et services de restauration, tandis que l’expérience haut de gamme Founders Lounge peut atteindre 899 livres sterling, soit 1 146 euros, avec repas gastronomique et rencontres avec d’anciennes légendes du club.