Le SCO Angers recevait le RC Lens ce samedi au stade Raymond-Kopa, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Les deux formations abordaient cette rencontre avec l’envie de mettre fin à une mauvaise série. Les Angevins, tombés à la 17e place après trois défaites consécutives en championnat, restaient sur six matches sans victoire. La situation n’était guère plus réjouissante pour les Sang et Or, qui n’avaient plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, avec un nul contre Toulouse et une défaite face au RB Leipzig en Ligue des Champions cette semaine. Pour tenter de relancer la machine, Didier Digard conservait son système à trois défenseurs avec Robin Risser dans les buts, une ligne composée de Jhoanner Chávez, Samson Baidoo et Jean-Clair Todibo, puis Saud Abdulhamid et Matthieu Udol dans les couloirs. Amadou Haïdara et Michaël Cuisance étaient associés dans l’entrejeu, tandis que Florian Thauvin et Mezian Mesloub soutenaient Abdallah Sima. En face, Stéphane Gilli optait pour un dispositif à cinq défenseurs avec Anthony Lopes dans les cages, Jordan Lefort, Ousmane Camara, Emmanuel Biumla, Joseph Kalulu et Lilian Raolisoa derrière. Yassin Belkhdim, Haris Belkebla et Branco van den Boomen formaient le milieu de terrain, avec Prosper Peter et Amine El-Ouazzani devant. L’arbitre Romain Lissorgue dirigeait les débats.

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Le RC Lens prenait rapidement le contrôle du ballon et tentait de contourner le bloc bas angevin. Les hommes de Didier Digard se procuraient une première situation dès la 4e minute avec une frappe de Mezian Mesloub, qui ne trouvait pas le cadre. Mais le SCO résistait et cherchait à exploiter les espaces dans le dos de la défense lensoise. Après quelques minutes de domination nordiste, les locaux parvenaient à se montrer plus entreprenants. Une première frappe de Belkebla passait au-dessus (6e), puis Biumla manquait le cadre après une nouvelle offensive angevine (17e). Le match basculait à la 20e minute. Sur le côté gauche, Kalulu adressait un centre qui était dévié de la tête par un défenseur lensois. El-Ouazzani reprenait le ballon de la tête dans la surface, mais celui-ci terminait sa course au fond des filets après avoir heurté la cuisse de Jhoanner Chávez. Un but contre son camp qui permettait à Angers de prendre les devants. Lens tentait immédiatement de réagir et multipliait les offensives, avec une frappe de Mesloub qui frôlait le cadre (26e), puis une tentative de Sima contrée par Belkebla (34e). Le Sénégalais se montrait encore dangereux quelques instants plus tard, mais sa reprise de la tête était repoussée par la défense angevine. Les Sang et Or finissaient toutefois par trouver la faille juste avant la pause. À la 43e minute, après une récupération sur le côté gauche, Udol combinait avec Haïdara. La frappe de ce dernier était contrée, mais Sima récupérait le ballon en retrait et ajustait Anthony Lopes du pied droit. Lens revenait ainsi à hauteur et pouvait souffler après avoir longtemps buté sur le bloc du SCO.

Le show historique de Sima

La seconde période reprenait sur un rythme soutenu et Anthony Lopes devait déjà s’employer pour empêcher Lens de prendre l’avantage. Après une percée sur le côté gauche, Abdallah Sima pénétrait dans la surface et se présentait face au gardien portugais, qui remportait son duel dans les six mètres (46e). Mais Angers allait frapper à son tour. Sur un corner obtenu après une intervention de Risser, Branco van den Boomen déposait un ballon au premier poteau. Amine El-Ouazzani surgissait devant Matthieu Udol et reprenait de volée du pied droit pour tromper le portier lensois au ras de son poteau (48e). Le SCO reprenait l’avantage et faisait vibrer Raymond-Kopa. Les Angevins tentaient ensuite de préserver leur avance, tandis que Lens accentuait progressivement la pression. Haris Belkebla était averti pour un tirage de maillot sur Mesloub (53e), avant que Florian Thauvin ne se charge d’un coup franc dangereux. Sa frappe du gauche était repoussée des deux mains par Lopes, auteur d’un bel arrêt (54e). Les Sang et Or insistaient et se procuraient une nouvelle occasion sur corner, mais Baidoo butait à son tour sur le gardien angevin, qui captait le ballon sur sa ligne (67e). La domination lensoise devenait de plus en plus nette, avec 58 % de possession depuis la reprise. Et les visiteurs finissaient par être récompensés. À la 64e minute, Kalulu jugeait mal la trajectoire du ballon et permettait à Saud Abdulhamid de récupérer dans la surface. Le latéral servait Sima en retrait, qui ajustait Lopes d’une frappe croisée du pied droit. Le Sénégalais signait son doublé et remettait les deux équipes à égalité. Mais le RC Lens n’allait pas s’arrêter là.

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Toujours aussi entreprenants, les Sang et Or profitaient d’une nouvelle erreur dans la relance angevine pour renverser complètement la rencontre. À la 70e minute, Matthieu Udol effectuait un pressing décisif sur une relance courte de la défense du SCO. Le piston lensois interceptait le ballon devant Raolisoa, éliminait Camara avant de pénétrer dans la surface et de fixer Anthony Lopes. Il servait ensuite Abdallah Sima dans l’axe, qui n’avait plus qu’à conclure du pied droit. L’attaquant sénégalais inscrivait ainsi un triplé et permettait à Lens de reprendre l’avantage pour la première fois de la rencontre. Une véritable démonstration d’efficacité pour les visiteurs, qui avaient pourtant été menés à deux reprises. Angers se retrouvait désormais dos au mur après avoir laissé filer son avance, tandis que les hommes de Didier Digard prenaient enfin le dessus dans cette partie. Le SCO devait rapidement trouver les ressources pour réagir et éviter une nouvelle désillusion devant son public. Mais Sima n’avait pas terminé son festival. À la 76e minute, l’attaquant sénégalais a inscrit son quatrième but de la soirée. Sur un centre venu de la droite, Thauvin l’a lancé en première intention, à la limite du hors-jeu. L’avant-centre a résisté à Lefort dans la surface avant de devancer Anthony Lopes du bout du pied droit. Six minutes plus tard, il a même poussé le curseur encore plus haut. Sur un délice de centre signé Sotoca, Sima s’est parfaitement placé au second poteau pour placer une tête croisée et tromper une nouvelle fois le gardien angevin. Un quintuplé exceptionnel pour l’attaquant lensois, qui a fait exploser la défense du SCO et permis aux Sang et Or de s’imposer 5-2. Après une série délicate, Lens signe une victoire spectaculaire, portée par un Sima en état de grâce.