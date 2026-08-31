Quand se termine le mercato estival 2026 en Europe et dans le monde ?

La fin du mercato bat son plein partout en Europe ainsi que dans plusieurs championnats de la planète. À l’heure du sprint final en Europe, faisons un petit rappel des dates de clôture du mercato des principaux marchés. Tous les pays du Vieux continent n’ont pas la même date de fin. Le premier pays à stopper les négociations est la France, dont le mercato prendra fin le mardi 1er septembre à 19h59. Une minute plus tard, l’Allemagne et l’Italie fermeront leur porte à leur tour.

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En revanche, les clubs anglais et espagnols auront jusqu’à minuit pour recruter ou vendre leurs derniers joueurs. Le lendemain, ce sera au tour des Pays-Bas et des États-Unis. Ceux qui rêvent d’une solution de repli en Major League Soccer ne devront donc pas trop trainer. La Belgique (3 septembre), la Turquie et le Portugal (4 septembre) offriront, en revanche, une porte de sortie bien plus tardive à tous les recalés des principaux championnats européens. Et pour les éléments n’ayant pas trouvé de point de chute en Europe, l’Arabie saoudite (6 septembre) et le Brésil (11 septembre) seront les derniers recours.

Récapitulatif des dates de fin de mercato :

France : mardi 1er septembre, 19h59

Allemagne et Italie : mardi 1er septembre, 20 heures

Angleterre et Espagne : mardi 1er septembre, minuit

Pays-Bas et États-Unis : mercredi 2 septembre

Belgique : jeudi 3 septembre

Turquie et Portugal : vendredi 4 septembre, 23h59

Arabie saoudite : lundi 6 septembre

Brésil : 11 septembre