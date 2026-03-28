Colombie : James Rodríguez est en pleine tourmente avant de retrouver les Bleus

Tombeurs du Brésil, jeudi soir, grâce à deux réalisations signées Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, les Bleus vont désormais croiser le fer avec la Colombie, ce dimanche. Pour rappel, cette tournée américaine est la dernière répétition générale pour les ouailles de Didier Deschamps avant la grande messe du football mondial, organisée cet été. Dans quelques heures, face aux Cafeteros, l’équipe de France tentera donc de confirmer sa bonne prestation réalisée face à la Seleção. Un nouveau choc qui pourrait d’ailleurs permettre à un certain James Rodríguez de se racheter…

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Un manque de rythme pointé du doigt

Passé par l’AS Monaco ou encore le Real Madrid, celui qui défend aujourd’hui les couleurs de Minnesota en MLS traverse, en effet, une période plus que douloureuse. Semblant à court de forme - les 34 printemps de l’intéressé se faisant très certainement ressentir - le capitaine de la Tricolor se retrouve plus que jamais contesté au pays. « James ne court pas, il ne marque pas. Cinq mois sans jouer, ça se paye », a notamment indiqué l’éditorialiste Jorge Bermudez dans le podcast Palabras Mayores.

Et d’ajouter : « il perturbe tout le monde, car ses partenaires ne savent pas s’ils doivent monter ou le couvrir pour ne pas que l’adversaire profite des espaces ». Difficile de contredire cette analyse au regard de la dernière performance de Rodriguez. Vendredi à Orlando, le capitaine aux 123 sélections (31 buts et 41 passes décisives) a joué 63 minutes en match amical face à la Croatie. Une rencontre perdue par la Tricolor (2-1) au cours de laquelle le joueur de 34 ans n’a clairement pas donné satisfaction, ne pesant jamais sur le jeu.

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La Tricolor croit toujours en lui

De quoi s’attirer un peu plus les foudres de la presse colombienne. « James est loin d’être dans une condition physique idéale pour disputer une Coupe du monde. Et le temps presse », a de son côté déclaré Ivan Mejia, un éditorialiste très suivi en Colombie. Auteur de 39 minutes de jeu seulement depuis son arrivée à Minnesota, le natif de Cúcuta est donc plus que jamais contesté. Un statut fragilisé qui ne l’empêche pas de pouvoir encore miser sur la confiance de son sélectionneur.

« Je sais qu’il a besoin de plus de temps de jeu. Je sais qu’il a travaillé dur physiquement et qu’il était prêt à jouer le nombre de minutes qu’il a disputées. En plus, il a bien joué », a ainsi juré Nestor Lorenzo après le match face aux Croates. « James a besoin de concurrence. Il est exceptionnel, essentiel pour l’équipe. Il est capable de transformer les joueurs. C’est notre grand capitaine et il est impliqué. Il a besoin de retrouver le rythme, il est sur la bonne voie. Ainsi, il pourra arriver parfaitement prêt pour le début de la Coupe du Monde », a enfin noté Ramon Jeserun, le président de la Fédération colombienne, au micro d’ESPN. Soutenu par sa direction, James Rodríguez est, malgré tout, attendu au tournant ce dimanche face aux Bleus.