Exclu FM Liga

Valence tient la corde pour récupérer Mayssam Benama

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
Mayssam Benama @Maxppp

À Annecy depuis septembre dernier, Mayssam Benama pourrait déjà quitter les pensionnaires de Ligue 2, cet hiver. Selon nos informations, le milieu central de 20 ans est courtisé par Valence, qui est déjà venu aux renseignements auprès de l’entourage du joueur.

Formé à l’AS Monaco, Benama avait notamment pris part à la Coupe Gambardella et à la Youth League avec le club monégasque, sans pour autant disputer la moindre minute avec l’équipe première. Depuis son arrivée à Annecy, il n’a disputé que huit petites minutes au 3e tour de la Coupe de France, contre l’AS Cannes (victoire, 1-2).

